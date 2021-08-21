SON DAKİKA: Heybeliada'daki yangına müdahale havadan anı kamerada!
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İstanbul Heybeliada'daki orman yangınına ait son dakika görüntüntüleri kamerada...
Türkiye'nin turizm bölgelerinde çıkan yangın felaketlerinden sonra Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Heybeliada'da Kıyı Emniyeti botu vatandaşları tahliye etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Heybeliada'da çıkan orman yangınının saat 14.55 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.