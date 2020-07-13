Son dakika: İstanbul Heybeliada'daki yangın bölgesinden canlı yayınla son durum... 3 gözaltı! |Video

Son Dakika Haberi.. İstanbul Heybeliada'da çıkan ve 5 hektarlık alandaki ağaçların kül olmasına sebep olan yangınla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltıan alındı. İşte İstanbul Heybeliada'daki yangın bölgesinden canlı yayınla son durum ve yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi ile ilgili son gelişmeler...