SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur yağışı

Son dakika haberleri... İstanbul'da yağmur sabah saatlerinde de etkisini gösteriyor. Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafikte yağmur nedeniyle yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da duraklar otobüs, tramvay ve metrobüs bekleyenler doldu. Bazı kişilerinde şemsiye ile yağmurdan korunduğu görüldü.