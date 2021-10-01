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OTOMATİK OYNAT
04:20
SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur yağışı 01.10.2021 | 09:04
04:08
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02:45
İstanbul D-100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı 01.10.2021 | 08:40
05:28
İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü kazası: 4 yaralı 01.10.2021 | 08:35
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Dilan Çicek Deniz'in İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada olay oldu 01.10.2021 | 08:45
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Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada | Video 30.09.2021 | 18:40
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Gaziantep'te pompalı tüfekli market soygunu 30.09.2021 | 17:23
03:37
Taksim’de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki | Video 30.09.2021 | 16:38
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Dili boğazına kaçan öğrenciyi öğretmeni böyle kurtardı | Video 30.09.2021 | 16:42
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Sedyeyle duruşmaya gelmişti, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı | Video 30.09.2021 | 16:31
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Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video 30.09.2021 | 15:38
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Zonguldak'tan Elon Musk'ın Tesla'sına rakip! Murat 124, otonom araç oldu... 30.09.2021 | 15:26
Son dakika haberleri... İstanbul'da yağmur sabah saatlerinde de etkisini gösteriyor. Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafikte yağmur nedeniyle yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da duraklar otobüs, tramvay ve metrobüs bekleyenler doldu. Bazı kişilerinde şemsiye ile yağmurdan korunduğu görüldü.