Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur yağışı
SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur yağışı

SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur yağışı

01.10.2021 | 09:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul’da yağmur yağışı 04:20
SON DAKİKA: İstanbul'da yağmur yağışı 01.10.2021 | 09:04
Avcılar’da kontrolden çıkan halk otobüsü bariyerlere saplandı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 04:08
Avcılar’da kontrolden çıkan halk otobüsü bariyerlere saplandı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 01.10.2021 | 09:01
E-5 Karayolu’nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı | Video 02:21
E-5 Karayolu’nda aynı mevkiide yağış nedeniyle 5 araç karıştığı 3 ayrı kaza meydana geldi: 2 yaralı | Video 01.10.2021 | 09:01
İstanbul’da yağmur sonrası trafik mesaisi başladı, yoğunluk yüzde 60’i gördü | Video 02:22
İstanbul’da yağmur sonrası trafik mesaisi başladı, yoğunluk yüzde 60’i gördü | Video 01.10.2021 | 09:02
İstanbul D-100 Karayolu’nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı 02:45
İstanbul D-100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı 01.10.2021 | 08:40
İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü kazası: 4 yaralı 05:28
İstanbul Avcılar'da İETT otobüsü kazası: 4 yaralı 01.10.2021 | 08:35
Dilan Çicek Deniz’in İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada olay oldu 00:21
Dilan Çicek Deniz'in İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada olay oldu 01.10.2021 | 08:45
Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı... Halk Şairi “Yunus Emre” tarihi İshak Paşa Sarayı’nda anıldı | Video 07:01
Yunus Emre'nin vefatının 700’üncü yılı... Halk Şairi “Yunus Emre” tarihi İshak Paşa Sarayı’nda anıldı | Video 01.10.2021 | 00:55
Rahatsız ettiği için silahla vurduğunu söylemişti! Kamera görüntüleri kadını ele verdi | Video 02:51
Rahatsız ettiği için silahla vurduğunu söylemişti! Kamera görüntüleri kadını ele verdi | Video 30.09.2021 | 19:39
Şırnak’ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada | Video 00:51
Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada | Video 30.09.2021 | 18:40
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah isyan etti! İşte ünlü oyuncunun ‘kilo aldı’ haberlerine verdiği o cevap! | Video 00:44
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah isyan etti! İşte ünlü oyuncunun ‘kilo aldı’ haberlerine verdiği o cevap! | Video 30.09.2021 | 17:36
Gaziantep’te pompalı tüfekli market soygunu 00:22
Gaziantep'te pompalı tüfekli market soygunu 30.09.2021 | 17:23
Taksim’de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki | Video 03:37
Taksim’de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki | Video 30.09.2021 | 16:38
Dili boğazına kaçan öğrenciyi öğretmeni böyle kurtardı | Video 02:03
Dili boğazına kaçan öğrenciyi öğretmeni böyle kurtardı | Video 30.09.2021 | 16:42
Uyuşturucu sevkiyatında ilginç taktik! Uyuşturucuyu, taktığı çift maskenin arasına sakladı | Video 00:45
Uyuşturucu sevkiyatında ilginç taktik! Uyuşturucuyu, taktığı çift maskenin arasına sakladı | Video 30.09.2021 | 16:42
Sedyeyle duruşmaya gelmişti, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı | Video 01:36
Sedyeyle duruşmaya gelmişti, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı | Video 30.09.2021 | 16:31
Yine MasterChef Murat Özdemir yine olay! Şoförüyle birlikte gazetecilere saldırmaya çalıştı | Video 03:42
Yine MasterChef Murat Özdemir yine olay! Şoförüyle birlikte gazetecilere saldırmaya çalıştı | Video 30.09.2021 | 16:04
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla’da fabrika yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:26
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla'da fabrika yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 30.09.2021 | 15:39
Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video 03:54
Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video 30.09.2021 | 15:38
Zonguldak’tan Elon Musk’ın Tesla’sına rakip! Murat 124, otonom araç oldu... 04:24
Zonguldak'tan Elon Musk'ın Tesla'sına rakip! Murat 124, otonom araç oldu... 30.09.2021 | 15:26

Son dakika haberleri... İstanbul'da yağmur sabah saatlerinde de etkisini gösteriyor. Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafikte yağmur nedeniyle yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da duraklar otobüs, tramvay ve metrobüs bekleyenler doldu. Bazı kişilerinde şemsiye ile yağmurdan korunduğu görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA