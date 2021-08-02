SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular...
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Son dakika haberleri... Muğla Marmaris'teki orman yangınında alevlerin arasında kalan Azerbaycanlı söndürme ekiplerinin ölümden son anda kurtulma anı kamerada!