Video Yaşam SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular...

SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular...

SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular...
02.08.2021 | 09:28

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SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular... 02:00
SON DAKİKA: Orman yangınında ölüm kapanı dehşeti kamerada! Son anda böyle kurtuldular... 02.08.2021 | 09:28
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Son dakika haberleri... Muğla Marmaris'teki orman yangınında alevlerin arasında kalan Azerbaycanlı söndürme ekiplerinin ölümden son anda kurtulma anı kamerada!

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