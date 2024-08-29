SON DAKİKA: Sefaköy'de kaza yapan metrobüsün içinden görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberleri... İstanbul Sefaköy'de kaza yapan metrobüsün içinden ilk görüntüler ortaya çıktı!
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