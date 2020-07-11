Songül Karlı'nın bikinili cesur görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Formda vücuduna beğeni yağdı... | Video

Ünlü Sanatçı Songül Karlı, Çeşme'deki bikinili cesur görüntüleri ile sosyal medyada olay oldu! Çeşme Alaçatı'da arkadaşları ile tatil yapan 46 yaşındaki Songül Karlı'nın bikinili görüntülerine sosyal medyada beğeni yağdı...