Sosyal medyada başlayan tartışma kavgaya döndü : 1'i ağır 3 yaralı | Video 09.07.2024 | 14:53 Bursa'da sosyal medya üzerinden tartışan ve mesajlaşarak buluşan iki grubun kavgasından silahlar konuştu. Kavga sonrası saçmaların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Kısa sürede yakalan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahalle kavgası bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tartışan iki grup mesajlaşarak bir yer belirleyip buluştu. N.İ.T. ve C.A.T. yanlarında getirdiği pompalı tüfekler ile tartıştığı İ.A., R.L. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişiye daha ateş açtı. Saçmaların hedefi olan 3 yaralı yerde kanlar içerisinde kalırken, ateş açan şüpheliler bölgeden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İ.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde N.İ.T. ve C.A.T.'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.