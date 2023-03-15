Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Bot hesaplarla ne amaçlanıyor? | Video

Geride bıraktığımız afet sonrası sosyal medya üzerinde bot hesapların aktif bir şekilde kullanıldığına şahit oldu. Peki, bu bot hesaplar ne amaçla kullanılıyor? İşte karşımıza çıkan başlıklar.