Video Yaşam Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Bot hesaplarla ne amaçlanıyor? | Video
Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Bot hesaplarla ne amaçlanıyor? | Video

Sosyal medyada deprem manipülasyonu! Bot hesaplarla ne amaçlanıyor? | Video

15.03.2023 | 16:01

Geride bıraktığımız afet sonrası sosyal medya üzerinde bot hesapların aktif bir şekilde kullanıldığına şahit oldu. Peki, bu bot hesaplar ne amaçla kullanılıyor? İşte karşımıza çıkan başlıklar.

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