Sözde yazar Ajlan Tekinkoç, çarşaflı kadınlara bu sözlerle nefret kustu: "Tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz!" | Video
Sosyal medya hesaplarından tesettürlü kadınlara hakaretler ederek provokatif videolar çeken Ajlan Tekinkoç isimli sözde yazar, bu sefer de çarşaflı kadınları hedef aldı. Kadınlara 'tarla korkuluğu' diyen Tekinkoç'un bombacı ve sapık sözleri büyük tepki çekti. Çarşaflı birinin AVM'ye gitmemesi gerektiğini söyleyen provokatör "Sen medreseden çıkmamalısın." dedi.
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