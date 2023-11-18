Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın | Video
Sultanbeyli'de içerisinde otomobil filtreleri bulunan bir iş yeri deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın sebebiyle çevreye yoğun duman yayılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
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