Video Yaşam Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın | Video
Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın | Video

Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın | Video

18.11.2023 | 09:39

Sultanbeyli'de içerisinde otomobil filtreleri bulunan bir iş yeri deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Sultanbeyli'de Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan iş yerine ait, otomobil filtreleri bulunan iki katlı deponun ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sebebiyle çevreye yoğun duman yayılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
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