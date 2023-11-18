Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın | Video 18.11.2023 | 09:39 Sultanbeyli'de içerisinde otomobil filtreleri bulunan bir iş yeri deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sultanbeyli'de Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan iş yerine ait, otomobil filtreleri bulunan iki katlı deponun ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın sebebiyle çevreye yoğun duman yayılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor.