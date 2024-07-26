Video Yaşam Sultanbeyli'de maganda terörü! Baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı | Video
Sultanbeyli'de maganda terörü! Baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı | Video

Sultanbeyli'de maganda terörü! Baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı | Video

26.07.2024 | 10:34

Sultanbeyli'de yüzde 98 engelli oğlu ile evine giden vatandaşın otomobilinin önüne ters yönden gelen bir kamyonet çıktı. Kamyonet sürücüsüne tek yönlü yolda ters gittiğini söyleyen vatandaşa kamyonetteki sürücü ve yanındaki şahıs hakaret etti. Otomobil sürücüsü ile yanındaki engelli oğlu, otomobili geri çekmesine rağmen kamyonetteki şahsın bijon anahtarlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Sultanbeyli'de Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Yüzde 98 engelli oğlu Yasir Baki'nin hastanede yapılan kontrollerinin ardından oğlu ile beraber otomobil ile eve dönen Mehmet Baki, tek yönlü yoldan ilerlerken önüne bir kamyonet çıktı. Kamyonet sürücüsüne tek yönlü yolda olduğunu söyleyen Mehmet Baki'ye kamyonet sürücüsü 'çıksana lan geriye bu yol benim uğraştırma beni ben istediğim yoldan giderim sana mı soracağım?' dedi. Kavga etmek istemeyen Baki aracını geri çekip kamyonete yol vermesine rağmen kamyonette sürücünün yanında bulunan Ö.D. eline bijon anahtarı ve taş alarak baba ile engelli oğlunun olduğu araca saldırdı. Aracın sileceğine ve kaportasına zarar veren Ö.D. aracın kapısını açarak engelli Yasir Baki'yi de bijon anahtarı ile darp etti. Mehmet Baki'nin 'oğlum engelli' demesine rağmen durmayan şahıs Mehmet Baki'ye de saldırdı. Daha sonra şahısların olay yerinden kaçmasıyla saldırı sonlandı. Yaralanan Mehmet Baki ile oğlu Yasir Baki olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Baki ile oğlu Yasir Baki, kendilerine saldırarak yaralayan Ö.D.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırgan Ö.D.'yi kısa sürede yakaladı.

Baba Mehmet Baki, "Engelli oğlumun rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Oğlum yüzde 98 engelli. Hastane işlemlerini bitirip eve dönmek üzere yola çıktık. Tek yön olan yolda karşımıza bir araç çıktı ve bizi sıkıştırdı. Kendilerine buranın tek yönü olduğunu yanlış gittiklerini söylediğim halde bana hakaret ettiler. Buna rağmen ona yol verdim. Sürücünün yanındaki şahıs çok kızgındı. Aracından inip bize demirle saldırdı. Oğlumun kapısını açarak onu darp ettiler. Benim tarafımdaki kapı beni sıkıştırdıkları için açılmıyordu. Engelli oğlumu korumak için aracın diğer tarafından inmek zorunda kaldım. İndiğimde bana da saldırdılar. Arabama da zarar verdiler. Bijon anahtarı ile kafama vurdular, başım yarıldı. Bu insanların trafikte yer almaması lazım" dedi.

Şahsın baba ile engelli oğluna saldırdığı ve hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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