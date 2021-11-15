Sultangazi ve Bahçelievler'deki trafik kazaları kamerada  | Video

SULTANGAZİ ve Bahçelievler'de yaşanan 2 faklı trafik kazası kameralara yansıdı. Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarparken, Bahçelievler'de ise şerit değiştiren otomobile arkadan gelen minibüs çarptı.

Sultangazi Arnavutköy yolu İsmetpaşa Mahallesi mevkiinde kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ve yolcu hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Gaziosmanpaşa yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza seyir halindeki bir başka aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, kavşakta refüje çarptığı görülüyor.Bahçelievler'de yaşanan kazada, kazaya karışan aracın araç kamerasına yansıdı. D-100 Karayolu Şirinevler mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü aniden şerit değiştirince, arkadan gelen minibüs sürücüsü otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.