Video Yaşam Sultangazi'de Suriyeli baba 3 çocuğunu rehin aldı | Video
Sultangazi'de Suriyeli baba 3 çocuğunu rehin aldı | Video

Sultangazi'de Suriyeli baba 3 çocuğunu rehin aldı | Video

19.04.2022 | 09:00

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Sultangazi'de akşam saatlerinde eşinin evi terk ettiğini iddia eden Suriye uyruklu bir kişi, çocuklarını evde rehin aldı. Olay yerine gelen polis, Atham A.'yı 2 saatlik çalışma sonucu ikna ederken, kurtarılan çocuklar koruma altına alındı.

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Olay, Gazi Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; 1368 Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında oturan Suriye uyruklu Atham A., eşinin evi terk ettiğini iddia ederek, sinir krizi geçirdi. Yanına aldığı tüple, kendisini 3 çocuğu ile birlikte odaya kilitleyen ve açık camdan çevreye bağırmaya başlayan Atham A., apartman sakinlerini harekete geçirdi. Çocukların hayatından endişelenen çevre sakinleri 112 Çağrı Merkezi'ni ararken, kısa sürede sokağa çok sayıda ekip sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ilk gelen ekipler, çocuklarını rehin alan baba Atham A.'yı ikna etmeye çalıştı. Polislerin konuşmalarını karşılıksız bırakan Atham A. için olay yerine müzakereci polis ile özel harekât polisleri istendi. Sokakta tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi.
Baba Atham A., müzakereci polisin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu ikna edildi. Polis ekipleri, çocukları babadan alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de çocukları olay yerinde sağlık kontrolünden geçirdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polisler, çocukları koruma altına aldı. Ayrıca baba Atham A. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

"EŞİNİ ARAMIŞLAR GELMEMİŞ"
Olay sırasında sokakta bulunan Mehmet Kırmızıgül, "Eşi terk etmiş, baba da çocuklarını rehin almıştı. Sonra hem özel harekat hem de normal polisler geldi, müdahale ettiler. Anlaştılar, ikna ettiler adamı. Suriyeli bir kişi, 3 tane küçük çocuğu var. Karşı binanın bodrum katında yaşıyorlar. Ambulans geldi çocukları götürdü. Babalarını da polis merkezine götürdüler. Eşini aradılar gelmemiş" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SOKAKTAKİ HAREKETLİLİK KAMERADA
Öte yandan olay sırasında sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, sokakta özel harekat polislerinin yanı sıra müzakereci polis ekiplerinin ve itfaiye ekiplerinin olduğu görülürken, çocukların evden çıkarılması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi kayıtlara yansıdı.

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