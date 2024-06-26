Sütey Yaylası ve Süphan Dağı’nda bulut geçişleri görsel şölen oluşturdu | Video
Bitlis’in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan Sütey Yaylası ve karlı Süphan Dağı’nda oluşan hızlı bulut geçişleri görsel şölen sunuyor.
Yaylaya özellikle yoğun bulut geçişlerinin olduğu dönemde sıklıkla çıkan fotoğrafçılar, Süphan Dağı'na doğru hareket eden hızlı bulut geçişlerini kaydediyor.
Telefonları ve fotoğraf makineleriyle zaman aralıklı (time lapse) ve hızlandırılmış çekimler yapan fotoğrafçılar, Sütey Yaylası üzerinden Süphan Dağı'na doğru ilerleyen bulut hareketlerinin görüntülerini çekiyor.
Sütey Yaylası'nı ve Süphan Dağı'nı fotoğraflamak için yaylaya çıkan doğa fotoğrafçısı İskender Selçuk, "Bugün Sütey Yaylası'ndayız. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla Süphan Dağı'nın eteğindeki Sütey Yaylası'na geldik. Arkamızda Cil Gölü, müthiş bir doğa manzarası var. Bugün burada bulunmamızın amacı kelebek, çiçek, kuş çekmek. Renk cümbüşü var bugün herkesi buraya bekleriz" dedi.
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