Video Yaşam Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı | Video
Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı | Video

Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı | Video

05.08.2025 | 09:32

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
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