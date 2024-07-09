Tarlasını sulamak isteyen çitçinin tıkanan borusundan yılan çıktı! | Video
Hatay'da tarımsal sulamada kullanılan borunun içinden çıkan yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan vatandaşları hayrete düşürdü.
Kurtbağı Mahallesinde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Vedat Köklü, bir buçuk metrelik yılanın borunun içine girdiğini belirterek "Boru tıkalıydı, borunun içinde bir şey olduğunu fark ettim. Borunun içinde yılan olduğunu bilmiyordum. Bir anda çubukla kurcalarken 1 buçuk metrelik bir zehirli yılan olduğunu gördüm. Çubukla çektim yılanı, yılan zaten basınçtan dolayı ölmüştü. Yılan olduğunu fark etmemiştik, sonra çıkınca gördük yılanı" İfadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 16 firari yakalandı | Video 09.07.2024 | 10:04
02:08
Tarlasını sulamak isteyen çitçinin tıkanan borusundan yılan çıktı! | Video 09.07.2024 | 09:22
00:09
Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı | Video 09.07.2024 | 08:48
02:40
Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video 09.07.2024 | 08:49
05:44
00:13
Gölcük'te otobüs durağa daldı! 08.07.2024 | 16:45
00:18
Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygusal paylaşım 08.07.2024 | 14:06
00:58
Konya'da manevra yapan otomobilin kadına çarpma anı kamerada 08.07.2024 | 14:07
00:39
Firari suç örgütü lideri Volkan Reçber'in grubuna yönelik operasyon! 08.07.2024 | 13:31
01:33
Alev topuna dönen kamyonet kamerada 08.07.2024 | 13:04
00:39
02:32
Sivas'ta aynı kafesteki kedi ve kuşun şaşırtan dostluğu kamerada 08.07.2024 | 11:56
01:03
Çorum’da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştığı kaza kamerada! 08.07.2024 | 11:48
00:13
Şanlıurfa Haliliye'de kırsal yangın kontrol altına alındı 08.07.2024 | 11:27
00:38
Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi kamerada 08.07.2024 | 10:25
07:44
Osmanlı'da hayvan hakları devlet güvencesindeydi 08.07.2024 | 09:55
03:09
Tilki yavruları emin ellerde 08.07.2024 | 09:25
05:40
01:59
03:54
Hatay'da muz ağaçlarını tekmeleyerek parçalayan sporcu kamerada 08.07.2024 | 09:24