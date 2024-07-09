Video Yaşam Tarlasını sulamak isteyen çitçinin tıkanan borusundan yılan çıktı! | Video
Tarlasını sulamak isteyen çitçinin tıkanan borusundan yılan çıktı! | Video

Tarlasını sulamak isteyen çitçinin tıkanan borusundan yılan çıktı! | Video

09.07.2024 | 09:22

Hatay'da tarımsal sulamada kullanılan borunun içinden çıkan yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan vatandaşları hayrete düşürdü.

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Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yeraltı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Yer altı canlılarından özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde sıklıkla görülmeye başladı. Hatay'ın Arsuz ilçesi Kurtbağı mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Vedat Köklü, tarlasında sulama yaparken suyun gelmediğini fark etti. Durum üzerine boruları kontrol eden Köklü, borunun içinde bir cisim olduğunu anladı ve çubuk yardımıyla çıkarttı. Boruya tıkayan şeyin yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan olduğunu gören çiftçi, hayrete düştü. Telef olduğu görülen yılan, vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Kurtbağı Mahallesinde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Vedat Köklü, bir buçuk metrelik yılanın borunun içine girdiğini belirterek "Boru tıkalıydı, borunun içinde bir şey olduğunu fark ettim. Borunun içinde yılan olduğunu bilmiyordum. Bir anda çubukla kurcalarken 1 buçuk metrelik bir zehirli yılan olduğunu gördüm. Çubukla çektim yılanı, yılan zaten basınçtan dolayı ölmüştü. Yılan olduğunu fark etmemiştik, sonra çıkınca gördük yılanı" İfadelerini kullandı.
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