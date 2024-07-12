Video Yaşam Tartıştığı kişiye küfür etti, tüfeği görünce koşarak kaçtı | Video
Tartıştığı kişiye küfür etti, tüfeği görünce koşarak kaçtı | Video

Tartıştığı kişiye küfür etti, tüfeği görünce koşarak kaçtı | Video

12.07.2024 | 12:29

Pendik'te yaşanan yol verme tartışmasında taraflardan biri diğerine küfür etti. Küfrü duyunca sinirlenen şahıs aracından pompalı tüfek çıkararak kendisine küfreden kişiye yöneldi. Tüfeği gören şahıs ise yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakıp koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre yol kesişiminde karşılaşan iki aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü tartışma esnasında taraflardan biri karşısındakine küfür etti. Küfrü duyan şahıs öfkelenerek aracından pompalı tüfek çıkardı. Küfür eden şahıs, pompalı tüfeği görür görmez yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakarak bir iş yerine girdi, ardından iş yerinin arka kapısından çıkıp olay yerinden uzaklaştı. Tüfekli şahıs ise iş yerine girip diğer şahsı kovaladıysa da kaçmasına engel olamadı. Kaçan şahsın olay yerinde kalan arkadaşı ise tüfekli şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Tüfekli şahıs kısa süre sonra otomobiline binip uzaklaştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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