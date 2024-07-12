Tartıştığı kişiye küfür etti, tüfeği görünce koşarak kaçtı | Video
Pendik'te yaşanan yol verme tartışmasında taraflardan biri diğerine küfür etti. Küfrü duyunca sinirlenen şahıs aracından pompalı tüfek çıkararak kendisine küfreden kişiye yöneldi. Tüfeği gören şahıs ise yanındaki arkadaşını olay yerinde bırakıp koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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