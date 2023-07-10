'Tekelci Ahmet Abi' hayatını kaybetti! | Video
Eskişehir'de yaşayan 'Tekelci Ahmet' lakaplı Ahmet Yılmaz, yaşanan bir kavgada attığı içki şişeleriyle sosyal medyada fenomen olmuştu. Kavga anında çekilen görüntü izlenme rekorları kırmıştı. Sosyal medyada Tekelci Ahmet Abi olarak tanınan Ahmet Yılmaz çağın vebası kansere yenildi. Ahmet Yılmaz'ın cilt kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.
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