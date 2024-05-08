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Video Yaşam Tekirdağ'da çevre skandalı! TESKİ aracı dereyi kirletirken böyle görüntülendi | Video
Tekirdağ'da çevre skandalı! TESKİ aracı dereyi kirletirken böyle görüntülendi | Video

Tekirdağ'da çevre skandalı! TESKİ aracı dereyi kirletirken böyle görüntülendi | Video

08.05.2024 | 09:04

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait araç, Ergene ilçesinde dereye atık bırakırken görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait aracın Ergene ilçesinde dereye atık boşaltırken görüntülendi. Dereye atık bırakıldığını gören mahalle sakinleri, o anları kameraya alarak yetkilileri arayarak ihbarda bulundu. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı bölgede inceleme yaparak numune aldı. Belediyenin TESKİ Aracı, dereye atık su boşaltması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi. O anları kayda alan vatandaş, duruma tepki göstererek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin telefonlarını açmadığını da ifade etti.
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