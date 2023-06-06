Video Yaşam Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 7 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 7 kişi tutuklandı | Video

Tekirdağ'da uyuşturucuya büyük darbe: 7 kişi tutuklandı | Video

06.06.2023 | 10:41

Tekirdağ'da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda binlerce adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte ikamet eden uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 452 adet (725 plaster) yeşil reçeteye tabi hap, 38,5 gr skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 185 bin 450 TL ve 100 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet içinde uyuşturucu alış verişine dair notlar olan ajanda, 2 adet para sayma makinesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet şarjör, 76 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 23 kullanıcı satıcıya işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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