Teknolojinin bayramı başlıyor! TEKNOFEST KKTC'de | Video

Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirilen TEKNOFEST şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bugün başlayacak olan festivalde hava araçları sergisi, uzay ve Kıbrıs Barış Harekatı canlandırması katılımcıların beğenisine sunulacak.