Tekstil atölyesinde baskı makinesi alev aldı | Video 14.06.2023 | 16:34 Tekirdağ Ergene’de bir fabrikadaki atölyede, baskı makinesinin alev alarak yandığı anlar anbean kameraya yansıdı. Olay sonrası yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Vakıflar Mahallesi mevkiindeki Ergene 1 OSB'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Baskı makinesinde kalan boyaların temizlendiği sırada bir anda parlayan alevler etrafı sardı. Apar topar atölyeyi boşaltan işçiler, dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sebebiyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.