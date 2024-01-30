Tırda şeker komasına giren sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tırda şeker komasına giren sürücüyü aracın camını kıran itfaiyeciler kurtardı. Hastaneye ulaştırılan sürücü tedavi altına alındı.
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