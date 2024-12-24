Video Yaşam Tırda yatak altına gizlenen 21 kilo kaçak gümüş takı yakalandı | Video
Tırda yatak altına gizlenen 21 kilo kaçak gümüş takı yakalandı | Video

Tırda yatak altına gizlenen 21 kilo kaçak gümüş takı yakalandı | Video

24.12.2024 | 10:03

Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısına giriş yapan tır kabininin yatak altına gizlenen 21 kilo 27 gram gümüş takılar ele geçirildi.

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Sırbistan plakalı Sırbistan uyruklu sürücü, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a taşınan mallara ilişkin düzenli belgeleri gümrük yetkililerine sundu. Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu sırada sürücü kabininde, yatağın altındaki özel olarak saklanmış bir yerde 78 paket beyaz metal takı bulundu.

Uzmanın yaptığı incelemede, yüzük, madalyon, bilezik, kolye, zincir ve küpelerden oluşan toplam ağırlığı 21 kilo 27 gram gümüş takılara el konulurken , Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturmacı başlatıldı.
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