Video Yaşam Torununu sınava getirdikten sonra otomobili alev topuna döndü | Video
Torununu sınava getirdikten sonra otomobili alev topuna döndü | Video

Torununu sınava getirdikten sonra otomobili alev topuna döndü | Video

08.06.2024 | 13:49

Karabük’te oğlunun aracı ile torununu Karabük Üniversitesinde YKS sınavına getirdikten sonra yakıt kaçağı sonrası otomobil alev topuna döndü.

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Edinilen bilgiye göre, YKS için torununu, oğlu Erhan Fırıncı'ya ait 67 DA 845 Renault marka otomobil ile sınava gireceği Karabük Üniversitesine getirdi. Torununu sınava gireceği Fakülte binasına bıraktıktan sonra otomobili park etmek üzerine çektiği alanda aracın yakıt kaçırdığını fark eden Recep Fırıncı, bir anda alev alan aracı durdurarak kendini araç dışına attı. Bu sırada Üniversitenin güvenlikleri buldukları yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etse de alevler hızla büyüdü. Zaman zaman patlamalarında da yaşandığı otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangın sonrası otomobil demir yığınına dönerken, olay yerine gelen Erhan Fırıncı aracını yanmış olarak görünce gözyaşlarına boğuldu.

Bu sırada itfaiye eri, araç sahibi gence 'Biz elimizden geleni yaptık vallahi" diyerek teselli etmeye çalışması ise dikkat çekti.
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