Video Yaşam Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı | Video
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı | Video

Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı | Video

15.06.2023 | 11:39

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, karayolu ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle sel sularının getirdiği taş, çamur ve ağaç parçaları nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolunun Maçka ilçesi Kiremitli mevkiinde yol çift taraflı ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşım kontrollü olarak trafiğe açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzon'un Maçka ilçesinin Yazılıtaş mevkiinde ise etkili olan yağışlar sonrası Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu parçalar yola geldi.

Sel sularının etkisiyle sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda çift yönlü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizlemeye çalışırken, yol kontrollü olarak verilmeye başlandı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ile Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu, sosyal medya hesabından Trabzon-Gümüşhane kara yolu ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Çatak mevkisinde yoğun yağmurlardan kaynaklanan teressübatın ana yola akması sonucu gerekli tedbirleri alınmış, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Karayolları ekiplerimiz tarafından gerekli çalışma yapılmaktadır."

Öte yandan Vali Ustaoğlu, il genelinde yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğine dikkati çekerek "İlimiz genelinde yoğun yağışların bu akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmekte olup tüm kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Lüks cip çalıp siteleri soydular! Tornavidalı hırsızlar tanınmamak için perukla gezmişler... | Video 02:22
Lüks cip çalıp siteleri soydular! Tornavidalı hırsızlar tanınmamak için perukla gezmişler... | Video 15.06.2023 | 11:57
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı | Video 00:25
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı | Video 15.06.2023 | 11:39
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi kavgası: 8 ölü, 3 yaralı! | Video 02:10
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi kavgası: 8 ölü, 3 yaralı! | Video 15.06.2023 | 11:40
Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı | Video 01:03
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı | Video 15.06.2023 | 11:35
Konya’da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 ölü | Video 01:39
Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 ölü | Video 15.06.2023 | 11:35
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi, kasadaki toprak başka bir aracın üstüne döküldü | Video 01:45
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi, kasadaki toprak başka bir aracın üstüne döküldü | Video 15.06.2023 | 11:35
Keşiş yaylasında açan rengarenk çiçekler göz kamaştırıyor | Video 06:09
Keşiş yaylasında açan rengarenk çiçekler göz kamaştırıyor | Video 15.06.2023 | 11:19
İstanbul’da 4 metrelik zehirli denizanası böyle görüntülendi | Video 05:06
İstanbul’da 4 metrelik zehirli denizanası böyle görüntülendi | Video 15.06.2023 | 11:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Haziran 2023 Perşembe atv izle! | Video 03:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Haziran 2023 Perşembe atv izle! | Video 15.06.2023 | 11:12
Vedat Milor’un sözleri tartışma başlattı! Çiğ köfte diye kısır mı yiyoruz? | Video 06:45
Vedat Milor'un sözleri tartışma başlattı! Çiğ köfte diye kısır mı yiyoruz? | Video 15.06.2023 | 10:46
Şanlıurfa’da ayarsız altın operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:07
Şanlıurfa’da ayarsız altın operasyonu: 11 gözaltı | Video 15.06.2023 | 11:02
İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti | Video 00:10
İstanbul'da yine metrobüs çilesi! Seferler yapılamadı: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti | Video 15.06.2023 | 11:01
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu | Video 00:41
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu | Video 15.06.2023 | 10:29
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada! Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu | Video 00:41
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada! Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu | Video 15.06.2023 | 10:44
Gaziantep’te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:26
Gaziantep'te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 15.06.2023 | 09:51
Konya’da 5 ilçe sağanak ve doludan etkilendi | Video 02:29
Konya'da 5 ilçe sağanak ve doludan etkilendi | Video 15.06.2023 | 08:53
Sokakta bulunan çantadan çok sayıda tüfek fişeği çıktı | Video 01:40
Sokakta bulunan çantadan çok sayıda tüfek fişeği çıktı | Video 15.06.2023 | 09:50
İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 02:05
İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 15.06.2023 | 08:52
Bursa’da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 03:15
Bursa'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 15.06.2023 | 09:00
Boşanma aşamasındaki eşine silah çekip arabaya bindirmeye çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:16
Boşanma aşamasındaki eşine silah çekip arabaya bindirmeye çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 15.06.2023 | 09:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA