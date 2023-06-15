Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı | Video 15.06.2023 | 11:39 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle dereler taştı, karayolu ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle sel sularının getirdiği taş, çamur ve ağaç parçaları nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolunun Maçka ilçesi Kiremitli mevkiinde yol çift taraflı ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşım kontrollü olarak trafiğe açıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzon'un Maçka ilçesinin Yazılıtaş mevkiinde ise etkili olan yağışlar sonrası Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu parçalar yola geldi.

Sel sularının etkisiyle sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda çift yönlü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizlemeye çalışırken, yol kontrollü olarak verilmeye başlandı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ile Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu, sosyal medya hesabından Trabzon-Gümüşhane kara yolu ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Çatak mevkisinde yoğun yağmurlardan kaynaklanan teressübatın ana yola akması sonucu gerekli tedbirleri alınmış, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Karayolları ekiplerimiz tarafından gerekli çalışma yapılmaktadır."

Öte yandan Vali Ustaoğlu, il genelinde yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğine dikkati çekerek "İlimiz genelinde yoğun yağışların bu akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmekte olup tüm kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.