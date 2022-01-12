Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video 12.01.2022 | 09:17
00:10
03:52
04:04
Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu | Video 12.01.2022 | 08:56
02:41
00:58
Burdur’un yüksek rakımlı yollarında karla mücadele sürüyor | Video 12.01.2022 | 08:52
01:26
Edirne’de kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi | Video 12.01.2022 | 08:46
01:40
Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 12.01.2022 | 08:36
06:20
Bodrum'da selin izleri silinmeye çalışılıyor | Video 12.01.2022 | 08:26
02:43
04:17
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, 2 araçta maddi hasar oluştu | Video 12.01.2022 | 08:27
01:48
01:35
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a operasyon | Video 12.01.2022 | 08:35
00:53
Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı | Video 12.01.2022 | 08:35
00:44
KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir 12.01.2022 | 08:29
02:49
00:39
02:02
01:26
ABD'de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 12.01.2022 | 00:09
01:02
Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 11.01.2022 | 23:37
İstanbul’da peş peşe seri makaslar atarak adeta yarış yapan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve can güvenliğini tehlikeye düşürdükleri diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan iki trafik magandası gözaltına alındı. İki trafik magandasına 7 bin 107 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Cevizli Bağ Mevkisi D-100 Kuzey Yolu üzerinde peş peşe seri makaslar atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandalarının açık kimliklerini çok kısa süre içerisinde tespit etti. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alınan U.B. ve E.İ. isimli iki trafik magandasına Karayolları Trafik Kanunu'nun "Makas Atmak, Dur İhtarına Uymamak, Yakın Takip ve Saygısızca Araç Kullanmak" maddelerinden ötürü toplamda 7 bin 107 lira idari para cezası kesildi. İki trafik magandası hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" maddesi gereğince yasal işlem yapıldı.