Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video

İstanbul’da peş peşe seri makaslar atarak adeta yarış yapan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve can güvenliğini tehlikeye düşürdükleri diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan iki trafik magandası gözaltına alındı. İki trafik magandasına 7 bin 107 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Cevizli Bağ Mevkisi D-100 Kuzey Yolu üzerinde peş peşe seri makaslar atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandalarının açık kimliklerini çok kısa süre içerisinde tespit etti. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alınan U.B. ve E.İ. isimli iki trafik magandasına Karayolları Trafik Kanunu'nun "Makas Atmak, Dur İhtarına Uymamak, Yakın Takip ve Saygısızca Araç Kullanmak" maddelerinden ötürü toplamda 7 bin 107 lira idari para cezası kesildi. İki trafik magandası hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" maddesi gereğince yasal işlem yapıldı.