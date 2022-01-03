Video Yaşam Tramvay güvenlik ve sistem odasındaki yangın korkuttu | Video
Tramvay güvenlik ve sistem odasındaki yangın korkuttu | Video

Tramvay güvenlik ve sistem odasındaki yangın korkuttu | Video

03.01.2022 | 14:56

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Antalya’da tramvay durağındaki güvenlik ve sistem odası olarak kullanılan kulübede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay, 12.35 sırasında Muratpaşa ilçesi Eğitim Araştırma Hastanesi tramvay durağındaki güvenlik ve sistem odası olarak kullanılan yapıda meydana geldi. Güvenlik görevlisi kulübeden bir anda siyah dumanlar yükselmeye başlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Güvenlik bu arada, yangının büyüme ihtimaline karşı odadaki eşyalarının tahliyesini yaptı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sistem odasından çıkan siyah dumanlar tüm kulübeyi kapladı. İtfaiye ekipleri dumanın kaynağını belirlemek için tehlikeye rağmen kulübenin çatısına çıktı. Sistem odasının açılmasıyla birlikte kulübeyi yoğun bir siyah duman kapladı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanma riskine karşı bölgeyi yaya girişine kapattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun köpüklü müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle tramvay seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Yangını kalabalık da meraklı bakışlarla izledi.

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