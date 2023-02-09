TSK’nın helikopterleri görev başında! Ağır yaralı hastalar hastanelere sevk ediliyor... | Video
SABAH TV Hatay'da... TSK’nın helikopterleri depremde ağır yaralanan hastalar için görev başında. Hastalar diğer il hastanelerine helikopterlerle sevk ediliyor.
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