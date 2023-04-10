Video Yaşam Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü Taksim'de kutlandı | Video
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü Taksim'de kutlandı | Video

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü Taksim'de kutlandı | Video

10.04.2023 | 12:28

TÜRK Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı.

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10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle saat 10.00'da Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis müdürleri ve polis birimleri temsilcileri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş burada yaptığı konuşmada "Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli ve tarihi görevler üstlenen Türk Polis Teşkilatımız kurulmuş olduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne edinmiş olduğu bilgi, beceri ve tecrübeyle kendini geliştirerek ve yenileyerek dünyanın en modern teşkilatları arasında yer almıştır. Yaklaşık 18 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük metropol şehirleri arasında yer alan İstanbul'umuzun asayişini temin etmek, toplumun birlik ve beraberliğini muhafaza etmek için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan bir polis teşkilatı olarak huzurunuzdayız" dedi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sonlandı.

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