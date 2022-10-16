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OTOMATİK OYNAT
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Şanlıurfa'da cinayet firarisi JASAT’tan kaçamadı | Video 16.10.2022 | 15:46
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Türkiye Bartın'daki maden şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor | Video 16.10.2022 | 14:36
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Annesine bakıcılık yapan kadını çekiçle öldürdü | Video 16.10.2022 | 14:25
07:40
Maden şehitlerinin yakınları duygularını A Haber'e anlattı | Video 16.10.2022 | 14:26
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Yalova’da korkutan olay! Deniz suyu 10 metre çekildi | Video 16.10.2022 | 13:08
03:32
Plakası bantla kapatılmış motosikletli otomobille böyle çarpıştı | Video 16.10.2022 | 13:08
01:32
Başakşehir’de 'dirft' yapan sürücü yakalandı | Video 16.10.2022 | 13:08
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İstanbul'da "Çökme" çetesine operasyon | Video 16.10.2022 | 11:30
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Körfez’i kirleten gemiye 2 milyon 380 bin TL’lik ceza | Video 16.10.2022 | 11:21
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İstanbul'da yaşanan kavgalar kameralara yansıdı | Video 16.10.2022 | 09:47
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Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu | Video 16.10.2022 | 08:51
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Adana’da alüminyum fabrikasında yangın | Video 16.10.2022 | 08:58
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Manavgat'ta korkutan hortum kamerada | Video 16.10.2022 | 08:51
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Bartın'da meydana gelen maden ocağındaki facia Türkiye'yi yasa boğdu. 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği olay sonrası dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye taziye mesajı yağdı. Türkiye'yi gözyaşlarına boğan maden faciasının 3. gününde şehitler son yolculuğuna uğurlanıyor. Yaşamını yitiren işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi toprağa verildi..