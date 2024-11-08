Tuzla'da minik çocuğu yere fırlatmıştı: Saldırgan yeniden tutuklandı!
Tuzla'da alışveriş merkezi önünde oynayan çocuklardan 7 yaşındaki B.E.A’yı gürültü yaptığı gerekçesiyle darp eden şüpheli A.K hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından tutuklanan şüpheli, hakkında kamu davası açılmasının ardından mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla savcılığın mahkeme kararına itirazı sonucu şüpheli A.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartıldı. Karar sonucunda şüpheli A.K. tekrardan tutuklandı.
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