Tuzla'da tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 3 yaralı | Video

Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.