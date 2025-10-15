Video Yaşam Tuzla'da tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 3 yaralı | Video
Tuzla'da tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 3 yaralı | Video

Tuzla'da tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 3 yaralı | Video

15.10.2025 | 14:53

Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

