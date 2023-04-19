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Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelleyen şüpheli yakalandı | Video

Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelleyen şüpheli yakalandı | Video

19.04.2023 | 14:16

ÜSKÜDAR Salacak Sahili'nde bulunan kafe ve restoranların yıkımı için çalışma yapan belediye ekiplerini silahlı engelleyen kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı ve tahliyesi için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı. Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı. Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahilden alanından ayrıldı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise kuru sıkı olduğu belirtildi.

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