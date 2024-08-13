Video Yaşam Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar! Operasyon anları kamerada...
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar! Operasyon anları kamerada...

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar! Operasyon anları kamerada...

13.08.2024 | 09:22

İstanbul’da düzenlenen operasyonla 43 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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