Video Yaşam Uzman psikologdan 'tam kapanma' döneminde tavsiyeler | Video

Uzman psikologdan 'tam kapanma' döneminde tavsiyeler | Video

Uzman psikologdan 'tam kapanma' döneminde tavsiyeler | Video
30.04.2021 | 17:08

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Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini artırırken, Türkiye’de de değişik varyantları olan virüslü hasta sayısında ciddi artış olunca Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma sürecinin nasıl değerlendirileceği konusunda uzmanlardan hem tavsiyeler hem de uyarılar geldi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Psikologlarından Nedim Yüksel Çakır, yaklaşık iki haftayı aşkın sürecek olan tam kapanma sürecini İHA'ya değerlendirdi. Çakır, "Bildiğiniz gibi yaklaşık iki haftayı aşkın bir süre tam kapanma yaşayacağız. Bu süreçte ebeveynlerin, yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların uyması gereken kurallar olacak. Öncelikle bu kısıtlamayı zihnimizde yasak olarak değerlendirmeyelim. Bu kısıtlamayı kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm toplum için uymamız gereken bir fedakarlık olarak düşünelim. Bu süreçte toplum sağlığı üzerinde hepimize düşen bazı görevler bulunmaktadır. Öncelikle bu yeni varyantla çocuklardaki bulaş riskini göz önünde bulundurarak çocuklarımızın özellikle site içi ve sokaklardaki oyun arkadaşlarına çok dikkat edelim. Bu süreçte ebeveynler çocuklarına doğru bilgilendirmeyi yaş guruplarına göre yapabilirler. Hepimiz bu iki haftayı aşkın süreci nasıl değerlendireceğimizi plan yaparak oluşturmaya çalışalım. Hangi filmleri seyredeceğiz, hangi kitapları okuyacağız, kimlerle görüntülü veya sesli görüşmeler yapacağız. Bunları mutlaka önceden belirleyelim" ifadelerini kullandı.

''BİR YILI AŞKIN SÜREDİR PANDEMİDE 65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN OLDUKÇA SIKILDIĞINI BİLİYORUM"
''Bu süreç içerisinde evimizde bazı fiziksel hareketlerimize devam edebiliriz. Nefes egzersizleri yapabiliriz. Bununla ilgili çeşitli videolardan faydalanabiliriz'' diyen , Çakır sözlerine şöyle devam etti:
''Bir yılı aşkın süredir pandemide 65 yaş üstü büyüklerimizin oldukça sıkıldığını biliyorum. Bayram sürecine de rastlayacak olan bu tam kapanmada büyüklerimizin hallerini, hatırlarını görüntülü ve sesli iletişim araçlarıyla sorabiliriz. Bu süreçte onlarla anılarımızı paylaşabilir ve pandemi bittiği zamanda da neler yapabileceğimize, hangi seyahat programlarını yapacağımıza karar verebiliriz. Hayatımızın olağan bir akışı haline gelen pandemi bu süreçte bize pek çok şey öğretti. Özellikle sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu, özgürlüğümüzün kıymetini bize daha güçlü bir şekilde hatırlattı. Pandemi bittikten sonra da sağlık ve özgürlüğümüz hakkında yeniden bir değerlendirme yaparak, bu süreci nasıl tanımlayacağımızı, bu süreci nasıl yaşayacağımızı aile bireylerimizle, arkadaşlarımızla yeniden gözden geçirebiliriz."

"ÇOCUKLARA DOĞRULARI SÖYLEYİN"
Uzm. Psikolog Nedim Yüksel Çakır, bu süreçte çocuklara doğruların söylenmesi tavsiyesinde bulunarak, ''İki haftayı aşkın sürecek tam kapanmada özellikle pandemi ile ilgili doğru bilgilere erişmek için her akşam çocuklarımıza konuyla ilgili sorulara doğru cevap vermeliyiz. Bu konuda referans aldığımız bilim insanlarını ve bilim kaynaklarını onlara yaş gruplarına göre uygun bir şekilde anlatmalıyız. Biliyoruz bu süreç bir gün sona erecek. Bu pandemi sona erecek. O zaman hepimiz birbirimizle daha sağlıklı görüşeceğiz ve sosyalleşeceğiz. Bu vesile ile hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlık ve mutluluk dileklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

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