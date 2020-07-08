Video Yaşam Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video

Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video

Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video
08.07.2020 | 18:23

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Van Gölü’ndeki Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunan ve içerisinde 55-60 göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin su altı görüntüleme cihazına yansıyan ilk görüntüleri paylaşıldı.

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