Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video 08.07.2020 | 18:23
02:21
Başkentte araçtan 83 bin lira çalan hırsızlar polis kıskacında | Video 08.07.2020 | 18:23
02:22
Konya'da maskesiz yakalanan vatandaş kendi kendine şiddet uyguladı | Video 08.07.2020 | 16:02
00:39
02:19
00:23
01:31
00:55
00:58
03:33
02:00
02:03
İstanbul Sarıyer'de trafiği kitleyen kaza: 3 yaralı! | Video 08.07.2020 | 12:09
01:26
00:42
İstanbul Ataşehir'de lokantadan 20 bin lira çalan hırsız kamerada | Video 08.07.2020 | 11:59
02:49
Konya'da kadın kılığında girip hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video 08.07.2020 | 11:57
00:28
00:55
Dolmuşta 'maske kavgası' kamerada | Video 07.07.2020 | 22:21
01:13
Aracın LPG tankı patladı | Video 07.07.2020 | 18:27
01:30
Van Gölü’ndeki Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunan ve içerisinde 55-60 göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin su altı görüntüleme cihazına yansıyan ilk görüntüleri paylaşıldı.