Video Yaşam Vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde çeteye operasyon: 42 gözaltı | Video
Vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde çeteye operasyon: 42 gözaltı | Video

Vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde çeteye operasyon: 42 gözaltı | Video

17.01.2025 | 10:30

İstanbul polisi, sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini toplayıp “bankacı”, “polis”, “hakim” ve “savcı” kılığında dolandırıcılık yapan bir şebekeyi İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla çökertti. 42 şüphelinin yakalandığı operasyonda, şebekenin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kredi tuzağı kuran bir dolandırıcılık şebekesi tespit etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yürütülen çalışmalarda suç ağının sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları temin ettikleri, bu bilgiler ile ağlarına düşürdükleri kurbanları "bankacı", "polis", "hakim" ve "savcı" adı altında arayıp çeşitli aldatıcı sosyal mühendislik yöntemleri ile vatandaşların hesaplarında bulunan tutarları boşalttıkları saptandı. Şebekenin, ele geçirilen paraları yine sosyal medya platformları üzerinden temin ettikleri üçüncü şahısların hesaplarına aktararak milyonlarca lirayı bulan büyük bir vurgun yaptıkları anlaşıldı. Banka hesapları üzerinde yapılan finansal analiz çalışmalarında şüphelilerin 36 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" eyleminden toplam 5 milyon 121 bin 661 TL vurgun yaptıkları tespit edildi. Tuzaklarına düşürdükleri kişiler üzerinden büyük bir vurgun gerçekleştiren dolandırıcılık şebekesinin tüm üyeleri tek tek belirlendi. Suç ağının çökertilmesi için 14 Ocak'ta operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli Adıyaman, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Van, Hatay ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 soğuk cüzdan, 7 bin 325 dolar, 130 bin TL para, 1 kuru sıkı tabanca ve bu silaha ait 37 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan dolandırıcılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde çeteye operasyon: 42 gözaltı | Video 01:57
Vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde çeteye operasyon: 42 gözaltı | Video 17.01.2025 | 10:30
Adana’da operasyonda yakalanan 9 torbacı tutuklandı | Video 02:30
Adana'da operasyonda yakalanan 9 torbacı tutuklandı | Video 17.01.2025 | 10:22
Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:05
Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 18 gözaltı | Video 17.01.2025 | 09:27
Kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:51
Kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 17.01.2025 | 08:43
Kocaeli’de, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü | Video 00:31
Kocaeli'de, 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü | Video 17.01.2025 | 08:42
Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi | Video 01:07
Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi | Video 16.01.2025 | 16:11
Kalp krizi geçiren sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 01:00
Kalp krizi geçiren sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 16.01.2025 | 16:09
Elazığ’da feci kaza: Motokurye otomobilin altına girdi | Video 02:07
Elazığ’da feci kaza: Motokurye otomobilin altına girdi | Video 16.01.2025 | 15:37
İstanbul’da 3 günde 30 kişiyi öldüren sahte içkilerin satış anları kamerada | Video 00:52
İstanbul'da 3 günde 30 kişiyi öldüren sahte içkilerin satış anları kamerada | Video 16.01.2025 | 15:00
Damat katliamında ölen 5 kişi yan yana toprağa verildi | Video 01:33
Damat katliamında ölen 5 kişi yan yana toprağa verildi | Video 16.01.2025 | 14:58
Öğretmenini bıçaklayan gençten kan donduran ifade! Aslında öğretmeni değil, o kızı parçalara ayıracaktım! | Video 01:39
Öğretmenini bıçaklayan gençten kan donduran ifade! "Aslında öğretmeni değil, o kızı parçalara ayıracaktım!" | Video 16.01.2025 | 14:53
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi 02:05
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi 16.01.2025 | 14:53
İstanbul’da sahte alkol can almaya devam ediyor | Video 02:11
İstanbul'da sahte alkol can almaya devam ediyor | Video 16.01.2025 | 14:52
Para dolu cüzdan bulan ilkokul öğrencisinden takdir toplayan davranış | Video 05:15
Para dolu cüzdan bulan ilkokul öğrencisinden takdir toplayan davranış | Video 16.01.2025 | 14:52
Transpaletin altında kalan öğrenci ölümden döndü | Video 02:25
Transpaletin altında kalan öğrenci ölümden döndü | Video 16.01.2025 | 14:52
Ankara’da fenomen olmaya çalışan kişiler apartman paspasını kundakladı | Video 01:37
Ankara’da fenomen olmaya çalışan kişiler apartman paspasını kundakladı | Video 16.01.2025 | 14:32
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi | Video 02:05
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi | Video 16.01.2025 | 14:05
Çaldığı bisikleti uyuşturucu karşılığında takas eden şüpheli tutuklandı | Video 00:40
Çaldığı bisikleti uyuşturucu karşılığında takas eden şüpheli tutuklandı | Video 16.01.2025 | 13:13
Adıyaman otobüsünde yolculara kek yerine çiğ köfte verildi | Video 00:52
Adıyaman otobüsünde yolculara kek yerine çiğ köfte verildi | Video 16.01.2025 | 12:14
Giresun’daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:28
Giresun'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.01.2025 | 12:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA