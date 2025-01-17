Vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde çeteye operasyon: 42 gözaltı | Video
İstanbul polisi, sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini toplayıp “bankacı”, “polis”, “hakim” ve “savcı” kılığında dolandırıcılık yapan bir şebekeyi İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla çökertti. 42 şüphelinin yakalandığı operasyonda, şebekenin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kredi tuzağı kuran bir dolandırıcılık şebekesi tespit etti.
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