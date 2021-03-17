Yaloav'da engelli vatandaşa işkence gibi uygulama kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:28
Zonguldak'ta kaza yapan kadın sürücü şoka girip dakikalarca ağladı | Video 17.03.2021 | 17:26
01:51
01:20
Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti | Video 17.03.2021 | 17:03
02:53
00:51
Firardayken AVM’yi soymaya çalıştı! Soygun girişiminde suçüstü yakalandı! 17.03.2021 | 16:45
00:59
Pakistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı | Video 17.03.2021 | 16:12
01:19
Ailesinin evde tek başına bıraktığı 2 çocuğu, itfaiye kurtardı | Video 17.03.2021 | 16:26
00:40
Batman’da demir dubaları böyle çaldılar | Video 17.03.2021 | 16:12
00:53
03:23
00:36
Tekirdağ'da toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi | Video 17.03.2021 | 15:45
00:33
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video 17.03.2021 | 15:41
03:57
02:02
Son dakika! Artvin'de büyük yangın! 50'den fazla ev... | Video 17.03.2021 | 15:22
00:21
04:39
Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar | Video 17.03.2021 | 14:48
00:07
Avukat cinayetine meslektaş tepkisi | Video 17.03.2021 | 14:27
08:14
İstanbul’da görenleri korkutan manzara... Önce kırmızı sonra mavi! 17.03.2021 | 12:25
09:51
03:00
Evde ölü bulunan aileyle ilgili kripto para kaybı iddiası | Video 17.03.2021 | 13:57
Yalova'da karayolunun ortasındaki üst geçidin asansörü bozulunca engelli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Tekerlekli sandalyeli bir engellinin onlarca merdiveni bir yanda akülü aracını taşıyıp bir taraftan da korkuluklara tutunarak çıkmaya çalışma anları görenlerin yüreğini parçaladı. Bölge sakinleri, asansörün bir an önce tamir edilerek açılmasını istiyor.
Yalova-Kocaeli karayolu, Çiftlikköy ilçesinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne ait üst geçidin asansörünün çalışmaması vatandaşların tepkisini çekiyor.
Çiftlikköy ilçesinin içinden geçen kara yolunda bulunan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Sahil Mahallesi'ne bağlantı kurulan üstgeçit 2019 yılında tamamlanmıştı. Vatandaşlar, yapıldığı tarihten bu yana düzenli çalışmayan ve bozuk olan üstgeçitteki engelli asansörünün bir an önce yapılmasını istedi. Karşıya geçmek için üst geçidi kullanırken asansör olmadığı için binbir güçlük çeken tekerlekli sandalyeli bir engellinin zor anları ise kameraya yansıdı.
Vatandaşlar; engelli ve yaşlıların zorluk çektiğini belirterek yetkililerden sıkıntının çözümünü istedi. Vatandaşlar, "Hiç olmazsa yaşlılarımız engellilerimiz biniyordu. Bence kapatılmaması gerekiyordu. Engelliler için her türlü imkan sağlanması gerekiyor. Engelliler zaten her şeye muhtaç insanlardır. Bu asansör yapıldığından beri bozuk, gelip yapıyorlar yine bozuluyor" dediler.