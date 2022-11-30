Video Yaşam Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video

30.11.2022 | 13:34

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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Bağlarbaşı Mahallesi'nde birçok ikamette eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda şüpheli şahısların ikametleri narkotik madde arama köpekleri 'Zeytin' ve 'Gölge' eşliğinde arandı.

Aramalarda 296,35 gram esrar, 122 sentetik ecza grubu hap, 7.35 gram metamfetamin, 1.33 gram skunk maddesi, 1.30 gram sentetik kannabinoid, 1 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkisi yetiştirmek ve üretmek için kurulu vaziyette özel donanımlı ısı ve ışık panelleri, havalandırma sistemleri, hassas terazi, pompalı tüfek, tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu ile ilgili gözaltına alınan O.C., E.E., N.B., C.A. ve H.K. hakkında da adli işlem gerçekleştirildi. Gözaltına alınan diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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