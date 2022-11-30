Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 30.11.2022 | 14:25
11:00
05:00
Norveç'te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu | Video 30.11.2022 | 13:46
01:12
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video 30.11.2022 | 13:34
04:32
Ördeği Duman'ı her gün Tekirdağ sokaklarında gezdiriyor | Video 30.11.2022 | 13:46
00:37
Viranşehir’de silahlı kavga: 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 13:56
05:08
Evine giderken tanımadığı kişi tarafından öldüresiye dövüldü | Video 30.11.2022 | 13:18
01:27
01:21
03:09
05:58
Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 30.11.2022 | 12:19
03:45
00:14
Beyoğlu'nda araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı | Video 30.11.2022 | 12:19
00:45
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:19
04:27
01:06
Hakkari’de gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.11.2022 | 11:59
00:45
E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 30.11.2022 | 12:00
01:33
Beylikdüzü'nde kuaförü böyle kurşunladılar | Video 30.11.2022 | 11:07
02:23
01:46
Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 30.11.2022 | 11:36
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
Aramalarda 296,35 gram esrar, 122 sentetik ecza grubu hap, 7.35 gram metamfetamin, 1.33 gram skunk maddesi, 1.30 gram sentetik kannabinoid, 1 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkisi yetiştirmek ve üretmek için kurulu vaziyette özel donanımlı ısı ve ışık panelleri, havalandırma sistemleri, hassas terazi, pompalı tüfek, tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Şüphelilerden M.A. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu ile ilgili gözaltına alınan O.C., E.E., N.B., C.A. ve H.K. hakkında da adli işlem gerçekleştirildi. Gözaltına alınan diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.