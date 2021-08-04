Video Yaşam Yangından kurtarılan hayvanların bakımları sürüyor. Yeni sahiplerini bekliyorlar | Video

Yangından kurtarılan hayvanların bakımları sürüyor. Yeni sahiplerini bekliyorlar | Video

Yangından kurtarılan hayvanların bakımları sürüyor. Yeni sahiplerini bekliyorlar | Video
04.08.2021 | 14:15

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında, belediyenin hayvan barınağından alınarak Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen hayvanların sağlık durumları iyi. Yara bakımları yapılan, oksijen desteği sağlanan hayvanlar sahiplendirilecek.

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Muratpaşa Belediyesi, 28 Temmuz'da Manavgat'ta dört noktada ve 29 Temmuz'da ise Gündoğmuş'ta başlayan yangınlarla devam eden mücadeleye birçok alanda destek veriyor. Muratpaşa Belediyesi, Manavgat'ta devam eden söndürme çalışmalarına 4 arazözle destek verirken Gündoğmuş'ta alevlerle mücadeleye aralarında otobüs, kepçe, dozerin de bulunduğu 15 iş makinesi ve taşıtın bulunduğu bir filoyla katılıyor.

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, Manavgat'ta bir hafta önce başlayan yangında, alevlerin tehdit ettiği hayvan barınağından da çok sayıda kedi ve köpeği alarak belediyenin sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezine getirdi. Dumandan etkilenen hayvanlara önce oksijen desteği sağlanırken yara bakımlarına da başlandı. Muratpaşa Belediyesi veteriner hekimleri, ilk müdahalenin ardından sokak hayvanlarının devam eden tedavilerini yapmaya başladıklarını belirterek, "Manavgat yangınından alarak belediyemizin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiğimiz sokak hayvanları sahiplendirilerek buradan ayrılacak" dedi.

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