Video Yaşam Yatağan’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Yatağan’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yatağan’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

03.10.2024 | 16:17

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Gladyatörler Kenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti yakınlarında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

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