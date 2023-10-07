Yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı kadın yaralandı: O anlar kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Kaza sonrası yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan esnaf ve vatandaşlar, yaya geçidi boyalarının silindiğini ifade ederek, belediyenin çalışma yapmasını istedi.
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