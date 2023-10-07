Yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı kadın yaralandı: O anlar kamerada | Video 07.10.2023 | 12:53 Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı kadın yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Askent mevkiinden Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden Sinan İ.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Fehmiye T. isimli yayaya çarptı.Kaza sonrası yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Öte yandan esnaf ve vatandaşlar, yaya geçidi boyalarının silindiğini ifade ederek, belediyenin çalışma yapmasını istedi.