Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! 14 şüpheli gözaltına alındı | Video

Bebeklerin canını hiçe sayarak haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'ne yönelik operasyonda 3. dalga geldi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 5'i doktor, 3'ü hemşire, 5'i sağlık çalışanı ve 1'i sivil 14 şüphelinin gözaltına alındı.