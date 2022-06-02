Yılkı atları, Hasan Dağı eteklerinde göle girip serinledi | Video

Aksaray'da hava sıcaklığının artmasıyla yılkı atları, Hasan Dağı eteklerindeki göle girip serinledi.

Hasan Dağı eteklerindeki yılkı atları, hava sıcaklığının 30 derecelere kadar yükselmesiyle göle girip serinledi. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Atları görüntüleyen Ferdi Konak, Birkaç haftadır buraya düzenli olarak geliyoruz. Burada piknik yapıyor ve temiz hava alıyoruz. Bu bölgede sulak alan sadece burada olduğu için yılkı atları buraya geliyor. Sadece bölge köylüleri ve merkezden hatta birçok yerli ve yabancı turist buraya gelip atların ve kartal, şahin tipi kuşların videosunu çekiyorlar. Bu bölgede kartal ve şahin yuvası çok fazla. Atlar geldiğinde ortaya güzel görüntüler çıktı. Atlar suda serinlediler. Bu atlar insanlara pek yaklaşmıyorlar fakat bizden çekinmediler. Yanlarında ufak taylarıyla birlikte 20'ye yakın at serinlediler. Seyir zevki de güzeldi. Oturup atları izledik.