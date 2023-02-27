Yol ortasına park ettikleri otomobil etrafında drift kamerada | Video
Konya'da trafiğe açık caddeye park ettikleri otomobilin etrafından drift atan sürücü, polis ekipler tarafından yakalandı. Trafik magandasına 20 bin 342 lira ceza yazılırken, sürücünün ehliyetine el konuldu.
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