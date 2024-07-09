Yolda aracını kontrol etmek isterken minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti | Video
Kastamonu'da kamyonetinin arkasına bağladığı römorkun ipini kontrol etmek isterken minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.
Can'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Can'ın cenazesi Kadı Nasrullah Camii'nde, öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Manisa'ya gönderildi. Cenaze namazına Can'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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