Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 24.04.2023 | 12:47 Bursa’da yolun karşısına altgeçit yerine karayollunu kullanarak geçmeye çalışan aralarında çocukların da bulunduğu aileye otomobil çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişilik aile alt geçidi kullanmadı. Akan trafikte caddenin karşısına geçmeye çalışırken, bu esnada seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla aile fertleri yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastanelere sevk ederken, ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.