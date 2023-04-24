Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video
Bursa’da yolun karşısına altgeçit yerine karayollunu kullanarak geçmeye çalışan aralarında çocukların da bulunduğu aileye otomobil çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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