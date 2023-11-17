Yozgat’ta soğuk hava etkisini gösterdi, araç camları buz tuttu | Video
Son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Yozgat’ta, sabahın ilk saatlerinde araç camları buz tuttu.
Havaların her geçen gün soğuduğunu belirten Ali Fidan, "Arabalarımızın camları buz tutuğu için işe gitmek için kazıma yapıyoruz. Hava bir hayli soğuk, araç camlarımız buz tuttu" dedi.
Kentte soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
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