Yüksekova’nın sokakları kentin sevilen simalarıyla süsleniyor | Video

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ressam Ümit Bartın, kentin sevilen simalarını duvarlara işliyor.
Yüksekova'da harika işlere imza atan ressam Ümit Bartın, bu sefer ilçenin duvarlarına kentin tanınmış simalarını resmetti. İlçenin değerlerinin unutulmaması için duvarlara simalarını resmettiğini dile getiren Ümit Bartın, "Yüksekova'da hemen herkesin tanıdığı ve yıllarca çarşı merkezinde kaldırımda oturan Ahmet Gezginci, yüreği güzel bir insandı. Ahmet Gezginci, 2016 yılında aramızdan ayrılarak sevenlerini hüzne boğmuş. Ahmet Gezginci, insanlara karşı iyimser haliyle herkesin gönlünü kazanmış ve ölümünden sonra Yüksekova'da tanınan portreler arasında yer almaktadır. Bizler de aynı ilçede yaşadığımız için ahde vefayla, insanların kalplerinde güzellik bırakan simaları unutmayarak onları bir nebze olsa hatırlamak için portresini duvarlara resmettik" dedi.